За використання земель Рівненщини місцеві бюджети отримали понад 144 мільйони гривень

Рівненська область 11-травня, 2019, 10:189 prov 0

Ці кошти були сплачені власниками землі та землекористувачами Рівненщини до місцевих бюджетів області впродовж січня-квітня 2019 року, та майже на 40,5 млн. грн. перевищили надходження аналогічного періоду минулого року. Про це повідомила заступник начальника ГУ ДФС у Рівненській області Зоя Хоній.

За її словами земельний податок є одним із бюджетоформуючих платежів місцевих бюджетів, поступаючись за розміром податку на доходи фізичних осіб та єдиному податку.

Із загальної суми коштів, сплачених за землю, внесок юридичних осіб – підприємств, установ та організацій наближається до позначки 131,9 мільйони гривень. Щодо громадян, то їхні платежі за користування землею є дещо меншими і за звітний період становлять 12,9 мільйонів гривень.

Зоя Хоній зауважила, що, тісна співпраця з органами місцевого самоврядування та виконавчої влади в частині своєчасності отримання інформації про об’єкти оподаткування, встановлені ставки по платі за землю, надані податкові пільги та вжиття заходів, відповідно до вимог Податкового кодексу України із залучення до оподаткування таких суб’єктів господарювання - забезпечить повноту надходжень цієї плати до місцевих бюджетів області.

ГУ ДФС у Рівненській області.