Оригинальные офисные календари

Планирование – неотъемлемая часть жизни. Особенно важно правильно распределить свои рабочие процессы. Для этого практически в любом офисе, на любом столе у сотрудника можно встретить календарь на текущий год. Самыми популярными календарями, используемыми для распределения задач, являются настольные перекидные календари и настенные календари. Заказать изготовление календарей можно тут. Печать календарей для бизнеса дело ответственное и важное.
Формы календарей
Офисные календари можно встретить разных форм и размеров.
Чаще всего встречаются такие формы как куб, треугольник, домик - шалашик. Размер зависит от наполненности календаря: будет ли использоваться дополнительная картинка или достаточно будет дат, добавятся ли дополнительные поля для записей или возможно будет добавлен специальный блок – планинг.
Учитывая форму и компактность, такие помощники не затеряются в отличие от карманных календарей и всегда будут под рукой. Строить планы на целый месяц с таким календарем очень удобно: специально отведенные поля помогут сделать необходимые заметки, а бегунок поможет быстро сконцентрироваться на текущей дате. Так же на таких календарях можно найти государственные праздники, длительность рабочей недели, исторические факты и другую полезную информацию.
Реклама на календарях
На таком календаре часто можно встретить симпатичные картинки определенной тематики, которые меняются каждый месяц. Этот способ визуализации позволяет сотруднику ненадолго отвлечься, переключится от многозадачности, поднимает настроение и дает виток новой энергии.
Используя вместо картинок логотипы компании, можно ненавязчиво клиенту предложить свой товар или услугу. Используя этот способ подачи информации о компании, фирма ненавязчиво расскажет своему потенциальному клиенту о выгоде сотрудничества, используя визуализацию как инструмент влияния на клиента. При поиске нового партнера и установки деловых связей ненавязчивый рекламный контент первым всплывет в памяти при выборе поставщика услуг, который соответствует требуемому запросу клиента.
Так же это отличный способ напомнить о себе, если уже установлены деловые связи. Вручая в качестве презента календарь с необходимыми контактами, ваша фирма дает понять клиенту, что цените его время и дорожите вашими деловыми связями. С таким календарем вся необходимая информация будет под рукой, и ее не нужно будет искать на почте или ежедневнике.
Время – вот главный ресурс в современном мире. При правильном планировании, распределении текущих дел и точном подходе к их выполнению успеть можно многое. Имея календарь перед глазами, сотрудник будет сразу понимать, в какой срок ему необходимо уложится для выполнения той или иной задачи. Успевает ли он выполнить ее максимально быстро с учетом приближающихся праздников или выходных. А размещенная реклама на календаре поможет в выборе помощника для решения поставленных задач перед сотрудником.