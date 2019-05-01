Промо-сумки – реклама у вас в руках

Среди огромного разнообразия сумок, встречающихся в повседневной жизни, постоянно появляются все новые и новые разновидности. Часто это связано с появлением новых профессий или новых видов товаров и услуг на рынке.
Развитие бизнеса и рекламной индустрии привело к появлению так называемых промо-товаров. Тампопечать в Киеве одна из самых популярных технологий нанесения логотипа на рекламно-сувенирную продукцию. Это - универсальность, высокая точность воспроизведения изображения, а также выгодная цена при заказе средних и больших тиражей.
Основное назначение – привлечение внимания к компании. Сумки, например, нередко выступают в качестве корпоративных аксессуаров, используются при проведении рекламных мероприятий. Распространяемые в качестве сувенирной продукции сумки позволяют произвести дополнительное приятное впечатление на клиентов и партнеров компании.
Рекламные сумки могут быть различными по своему назначению. Наиболее распространенными являются наплечные модели для повседневного использования. Нередко организации заказывают для своих сотрудников целые комплекты сумок с корпоративной символикой – от небольших сумок для документов до дорожных и чемоданов.
Изготовлением промо-сумок занимаются многие производители, выпускающие, как галантерейные товары, так и сувенирную продукцию. Как правило, при этом используются предварительно разработанные эскизы, созданные дизайнерами компании с учетом пожеланий заказчика. Обычно рекламные сумки, как и подарочные сумки, изготавливаются из материалов ярких цветов, чтобы своим видом привлекать как можно больше внимания окружающих людей. Форма такого изделия также может быть различной, но наиболее универсальной является модель прямоугольной формы с двумя ручками и наплечным ремнем. Большое значение имеет функциональность рекламной сумки. Универсальные модели подходят для хранения личных документов, небольшого количества одежды для поездки, также они удобны при посещении магазинов и на прогулках.
В качестве материалов при производстве подарочных сумок чаще всего используются синтетические ткани – нейлон, полиэстер. Руководители, стремящиеся подчеркнуть свое отношение к компании, могут заказать сумки и сопутствующие аксессуары из натуральной кожи.
Символика компании может размещаться как на боковой части сумки, так и на фурнитуре. Наиболее часто название компании указывается на ремне, застежках и карманах. При этом производитель уделяет качеству материалов, из которых изготовлены эти детали сумки, особое внимание.