СБУ викрила на хабарі керівника митного поста Житомирської митниці

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили на хабарі керівника одного з митних постів Житомирської митниці.Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від представника комерційної структури, який займається зовнішньоекономічною діяльністю, тисячу триста доларів США. За вказану суму зловмисник обіцяв безперешкодне митне оформлення експорту деревини. Співробітники СБУ задокументували факт отримання чиновником чотириста американських доларів – першої частини неправомірної вигоди.Правоохоронці затримали посадовця згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочому місці після одержання другої частини хабара у розмірі дев’ятсот доларів США. Також затримано посередника, якого митник залучив для передачі неправомірної вигоди.Фігурантам справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.Тривають слідчі дії.Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури.Прес-центр СБ України.