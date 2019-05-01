Рівне:

Рівненський аеропорт «налітав» майже 5 млн грн фінансових порушень

Головна, Рівненська область 17-травня, 2019, 10:019 prov 67
Спеціалісти Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області провели державний фінансовий аудит та ревізію обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» з 01.08.2016 по 30.11.2018 і виявили низку факторів ризику, що призвели до фінансових порушень на загальну суму 4,9 млн гривень.
Рівненський аеропорт «налітав» майже 5 млн грн фінансових порушень

Через необґрунтоване надання знижок до ставок аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден для польотів за межі України ТОВ «Авіакомпанія «Браво» та ТОВ «Авіакомпанія «Анда-Ейр» з 07.08.2016 по 19.07.2018 підприємство втратило доходів на суму 496,8 тис. гривень.
Під час проведення ревізії виявлено, що власним коштом на суму 521,6 тис. грн ОКП «МА Рівне» безпідставно покривало витрати сторонніх юридичних та фізичних осіб за спожиту електричну енергію, послуги з утримання технологічних мереж, електрообладнання та гуртожитку.
Нарахування за фактично не надані послуги з водовідведення призвели до завищення кредиторської заборгованості за розрахунками з РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» на суму 147,2 тис. гривень.
Окрім того, комунальне підприємство недоотримало коштів на суму 2,4 млн грн через те, що не було переглянуто вартість авіаційних послуг.
Тривале неповернення дебіторської заборгованості та безпідставно понесені витрати на сплату 10% виконавчого збору відділу Державної виконавчої служби на суму 1,2 млн грн призвели до дефіциту грошових ресурсів, через це виникла прострочена заборгованість з заробітної плати на суму 2,7 млн грн, несвоєчасної сплати податків, зборів та обов’язкових платежів на суму 9,9 млн грн, сплати штрафів і пені в розмірі 1,1 млн грн, що відповідно, знизило фінансову стійкість підприємства.
Задля зменшення надалі негативного впливу досліджених факторів ризику на фінансово-господарську діяльність ОКП «МА Рівне», аудиторами надано 7 рекомендацій директору ОКП «МА Рівне» для врахування та використання в роботі.
Матеріали проведених контрольних заходів передано до правоохоронних органів.
За результатами ревізії складено 10 протоколів про адміністративні правопорушення.
Прес-служба
Управління Західного офісу
Держаудитслужби
в Рівненській області

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