Корейская декада ухода

Иностранная косметика всегда пользовалась спросом, но последнее время именно корейский уход начал набирать обороты. Многие могли слышать, что западные красавицы используют многоступенчатый подход к своему лицу. Пришло время не только понаслышке знать о нем, но и выяснить все секреты и начать применять их.
Корейская косметика в Украине пользуется огромной популярностью. Причин этому много. Это и качество, и цена...
В Корее большим спросом пользуется ухаживающая косметика, чем декоративная, они считают, что следует устранять возможные проблемы, а не скрывать их.
Взять популярный совет об увлажняющем креме, кореянки использую не один любимый, а несколько разновидностей и в определенной последовательности.
Подходим к самим правилам. Совершенно не значит, что нужно проделывать все десять этапов, но изучить стоит, а вот какие использовать, выбирает каждый сам.
1. Очищаем от лишнего.
Прежде чем очищать более глубокий слой, начинается все со снятия косметики. Используется очищающая вода либо пенка, которая надежно избавит от декоративного слоя.
2. Таинство гидрофильного масла, кремовое очищение.
Ранее косметику смывали оливковым маслом, к таким методам не многие захотят прибегать, но вот очищение на масляной основе пришло время включить в вечернее время. Масла имеют возможность глубоко проникать в кожу, доставать глубокие остатки косметики, избавлять и лишнего кожного жира, оставляя нормальный кислотный уровень кожи. Использование очищающего крема больше подходит обладательницам сухой кожи, а масло – жирной. Приобретая лучше взглянуть на показания, ведь каждый изготовитель прописывает особенности своего средства.
3. Небанальный этап умывания.
Вода – основа любого человека. Средства на водной основе используются обязательно, чтобы смыть масляный слой предыдущих этапов и просто поверхностно очистить кожу. Но непозволительно забыть об увлажнении после, ведь все гели для умывания высушиваю кожу.
4. Эксфолиационный этап.
Пилинги есть основой в красивой и здоровой коже. Отшелушить мертвые клетки и дать возможность следующим средствам глубже проникнуть и действовать эффективнее. Но не стоит злоупотреблять, только пару раз в неделю.
5. Времени совершенно мало.
Считается, что первые три секунды после умывания делают кожу благоприятной для проникновения полезных элементов косметики. Поэтому, нужно под рукой держать тоник, чтобы восстановить щелочной баланс и глубоко увлажнить.
6. Косметическое лечение.
Этот этап подбирается индивидуально, все зависит от сути проблемы. Кто-то направит на очищение, кто-то на устранение морщин, кто-то на омоложение или лифтинговый эффект. Процедура проводится похлопыванием.
7. Жиры спасут мир.
Нанесение эмульсии (вода с маслом) хорошо увлажнит кожу своей легкой текстурой.
8. Зеркало души.
Глаза – первое, на что смотрит новый человек при встрече, в подобающем состоянии должна быть кожа вокруг них, она подчеркивает красоту глаз, открывает их, придает здоровый вид и свежесть. Пальцами легонько вбить крем в подвижное и неподвижное веко.
9. Пришло время крема.
Главное правило, подобрать по типу кожи, в противном случае крем не принесет желаемого эффекта, а окажется бесполезной тратой. Крема должны отличаться посезонно, зимой и осенью более питательный, весной и летом – увлажняющий.
10. Солнечная опасность.
Солнце не только радует красивым оттенком, но и способствует старению. Поэтому придется приобрести солнцезащитное средство и использовать его каждый день перед выходом на улицу. И не только летом, солнце есть всегда, когда светло. Кожа требует защиты от ультрафиолета.
Выглядит много, хотя такая малость для прекрасного внешнего вида. Кожа – каша главная оболочка, которая требует внимания. Побороть лень и выделить для себя время – приятнейшая часть процесса. Быть красивым обязан каждый.