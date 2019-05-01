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У Рівненській області з незаконного обігу вилучено партію спирту вартістю понад 3 мільйона гривень

Рівненська область 21-травня, 2019, 13:229 prov 46
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області зупинили незаконне транспортування підакцизних товарів та вилучили велику партію спирту.
У Рівненській області з незаконного обігу вилучено партію спирту вартістю понад 3 мільйона гривень

В рамках проведення операції «Акциз – 2019» зупинено вантажний автомобіль «MAN» під керуванням місцевого жителя, вході огляду транспортного засобу вилучено 1,6 тис. дал. спиртовмісної рідини, ввезеної на митну територію України поза межами митного контролю з Республіки Молдова та автомобіль загальною орієнтовною вартістю понад 3,7 млн. гривень.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 204 КК України.

ГУ ДФС у Рівненській області
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