У Рівненській області з незаконного обігу вилучено партію спирту вартістю понад 3 мільйона гривень

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області зупинили незаконне транспортування підакцизних товарів та вилучили велику партію спирту.В рамках проведення операції «Акциз – 2019» зупинено вантажний автомобіль «MAN» під керуванням місцевого жителя, вході огляду транспортного засобу вилучено 1,6 тис. дал. спиртовмісної рідини, ввезеної на митну територію України поза межами митного контролю з Республіки Молдова та автомобіль загальною орієнтовною вартістю понад 3,7 млн. гривень.За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 204 КК України.ГУ ДФС у Рівненській області