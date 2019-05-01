Компьютерный стол своими руками

В настоящее время, большую популярность получила офисная мебель, она легкая и удобная, но в цене такая мебель не каждому доступна. В таких случаях, можно изготовить прекрасную мебель своими руками. Она будет подходить по размеру в нужную комнату, и можно выбрать любой цвет для её изготовления. И главным нюансом такой мебели, будет её цена.
Для изготовления стола для компьютера потребуется:
1. Лист ДСП
2. Клей ПВА
3. Жидкие гвозди
4. Краска на водной основе и к ней пигмент
5. Лак по дереву и Уайт - спирит
6. Крепёжные и соединительные элементы
7. Электроинструмент (дрель, лобзик и шлифовальная машина). Весь этот электроинструмент в киеве и не только, можно купить на сайте.
Для начала, следует определить, какого размера будет стол. Сняв замеры стола, можно определить, какой лист ДСП потребуется. Из исходящих размеров, с помощью лобзика, следует вырезать столешницу и боковые стойки стола и соединить их с помощью жидких гвоздей и шурупов по дереву. Когда каркас стола готов, то можно подготовит полки для клавиатуры и системного блока, замерив, их размер вырезать панели и закрепить их таким же образом как каркас стола. Если есть необходимость в полочках, то их так же можно вырезать и соединить со столом. Так – же соединить комплектующие стола, можно с помощью мебельных уголков, которые можно приобрести в специализированных магазинах.
Когда стол полностью собран, то можно приступить к его покраске. Для этого, нужно подготовить все поверхности для покраски. Их следует зачистить наждачной дисковой бумагой с помощью болгарки. Перегрунтовать разведённым с водой 1:1 клеем ПВА и дать просохнуть 3 -4 часа. После того как стол просох, можно подобрать будущий цвет стола. Для этого, потребуется водоэмульсионная краска и пигмент. Покраску стола можно производить как кистью, так и валиком. Прокрасив углы стола кистью, можно приступить к покраске больших поверхностей валиком. Для большей контрастности цвета, процедуру покраски можно повторить. Такая краска сохнет довольно быстро и имеет насыщенный цвет.
После покраски стола, следует нанести слой лака. Перед нанесением лака, лак следует разбавить Уайт – спиритом в соотношении 1:1. Лак создаёт защитное покрытие, и не даст краске терять свою цветность. Лак сохнет 24 часа, после чего, можно использовать стол по назначению. Если всё сделано правильно, то стол, прослужит долго, и станет прекрасным декором любой комнаты либо офиса.