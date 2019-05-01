Шины Kumho PorTran KC53 для коммерческого транспорта

Корейские покрышки марки Kumho PorTran KC53 пользуются спросом благодаря сочетанию доступной стоимости и высокого качества исполнения. Шины устанавливаются на грузовики малой тоннажности, микроавтобусы и другие аналогичные транспортные средства. Автомобили с подобной резиной используются преимущественно в коммерческих целях, должны выдерживать большие нагрузки и длительный срок эксплуатации.
Особенности Kumho KC53
Востребованные на рынке коммерческие шины Kumho PorTran KC53 обладают повышенной устойчивостью к износу, отличаются от конкурирующих моделей большей эффективностью в плане экономии топлива, шумопоглощении, аквапланировании. Модель пользуется спросом при установке на транспортные средства, занятые в пассажирских перевозках.
Современная резина Kumho PorTran KC53 выполнена с использованием инновационных технологий и материалов, имеет следующие особенности:
производитель добился увеличения грузоподъемности покрышек по сравнению с предыдущими аналогичными моделями;
использование современной резиновой смеси с полимерными компонентами позволило повысить износостойкость, срок эксплуатации покрышек;
для усиления каркаса использованы дополнительные стальные элементы;
ламели протектора имеют Z-образный профиль, в результате при увеличении скорости возрастает площадь сцепления резины с дорожным покрытием;
продольные каналы с поперечными направляющими обеспечивают качественный отвод влаги при движении на мокром асфальте, уменьшают эффект аквапланирования;
прямолинейные ускорения и торможения проходят без заносов за счет работы жестких центральных ребер протектора.
Владельцы покрышек данной модели оставляют положительные отзывы о Kumho PorTran KC53 в части управляемости, износостойкости, надежности покрышек. Приобретение подобной продукции для использования на транспортных средствах для коммерческого или личного использования является хорошим вариантом по соотношению стоимости и качества.
Достоинства модели покрышек
Для владельцев легких грузовиков и микроавтобусов решение купить шины Kumho KC53 является хорошо продуманным и взвешенным. Покрышки выпускаются в двух типоразмерах, при этом подходят для автомобилей различных производителей. К достоинствам изделий данного бренда можно отнести:
более высокую грузоподъемность, по сравнению с аналогичными покрышками конкурирующих производителей;
резина имеет большой эксплуатационный ресурс, отлично ходит на дорогах с разным покрытием, практически не изнашивается;
благодаря особому дизайну и конструкции протектора покрышки равномерно распределяют давление на все пятно контакта;
жесткость протектора обеспечивает отличное сцепление с дорогой, управляемость в любых погодных условиях;
усиленный каркас позволяет легко выдерживать механические нагрузки, что положительно сказывается на сроке эксплуатации резины;
канавки Z-образной формы хорошо справляются с отводом влаги из-под колес.
При наличии потребности в автошинах для коммерческого автотранспорта, одним из лучших вариантов является приобретение Kumho PorTran KC53. При небольших затратах клиент получает надежную и долговечную резину, использовать которую можно в любых условиях без риска износа или снижения управляемости.
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