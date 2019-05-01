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Лісокористувачі Рівненщини сплатили до бюджетів 24,3 мільйона гривень рентної плати

Рівненська область 23-травня, 2019, 10:269 prov 0
За результатами січня-квітня 2019 року лісокористувачі області спрямували до бюджетів різних рівнів 24,3 мільйона гривень рентної плати, це на 13,9 відсотка більше аналогічного періоду минулого року.
За вказаний період до держбюджету сплачено 5,7 мільйона гривень, а до місцевих бюджетів – 18,6 мільйонів гривень ренти за спецвикористання лісової продукції.
Ріст надходжень свідчить про відповідальну позицію юридичних та фізичних осіб, які у своїй господарській діяльності використовують лісові ресурси, - наголошують в ГУ ДФС у Рівненській області.
«Лісові угіддя – це унікальний природний ресурс області, дбайливе використання якого лише сприятиме щорічному залученню додаткових коштів до держбюджету та бюджетів громад. Тому завдання органів місцевої влади та фахівців ДФС продовжувати ефективну взаємодію з тим, щоб визначені податкові платежі від користування дарами лісу надходили до бюджету», - зауважив начальник ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев.
Нагадуємо, що платниками рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів є лісокористувачі - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також фізичні особи - підприємці, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами.
ГУ ДФС у Рівненській області.
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