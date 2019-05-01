На Закарпатті СБУ викрила на хабарах доцента вищого навчального закладу

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах доцента юридичного факультету одного з вищих навчальних закладів Закарпатської області.Оперативники спецслужби встановили, що доцент вимагав гроші від студентів за успішне складання і перескладання іспитів та заліків. Вартість «послуг» зловмисника становила від двох з половиною до чотирьох з половиною тисяч гривень.Правоохоронці затримали доцента згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання чергової неправомірної вигоди у розмірі чотири тисячі п’ятсот гривень.Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.Заходи з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.Нагадуємо, що раніше співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному одержанні хабарів директора інституту одного із закладів вищої освіти Івано-Франківської області.Прес-центр СБ України.