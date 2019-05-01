Рівне:

На Закарпатті СБУ викрила на хабарах доцента вищого навчального закладу

Закарпатська область 23-травня, 2019, 10:309 prov 0
Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах доцента юридичного факультету одного з вищих навчальних закладів Закарпатської області.
Оперативники спецслужби встановили, що доцент вимагав гроші від студентів за успішне складання і перескладання іспитів та заліків. Вартість «послуг» зловмисника становила від двох з половиною до чотирьох з половиною тисяч гривень.
На Закарпатті СБУ викрила на хабарах доцента вищого навчального закладу

Правоохоронці затримали доцента згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання чергової неправомірної вигоди у розмірі чотири тисячі п’ятсот гривень.
Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.
Заходи з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.
Нагадуємо, що раніше співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному одержанні хабарів директора інституту одного із закладів вищої освіти Івано-Франківської області.

Прес-центр СБ України.
Похожие новости
На Закарпатті СБУ викрила на хабарі посадовця поліції
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Закарпатська область

На Закарпатті СБУ викрила на хабарі посадовця поліції

На Закарпатті СБУ викрила наркоділка на пропозиції хабара співробітнику Слу ...
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Закарпатська область

На Закарпатті СБУ викрила наркоділка на пропозиції хабара співробітнику Слу ...

На Закарпатті СБУ затримала на хабарі начальника відділу поліції
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Закарпатська область

На Закарпатті СБУ затримала на хабарі начальника відділу поліції

На Закарпатті СБУ викрила організоване угруповання на вимаганні тридцяти ти ...
Головна, Закарпатська область

На Закарпатті СБУ викрила організоване угруповання на вимаганні тридцяти ти ...

На Закарпатті СБУ затримала військових на реалізації вибухівки
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Закарпатська область

На Закарпатті СБУ затримала військових на реалізації вибухівки

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Травень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Вгору