На Хмельниччині викритому на хабарі податківцю оголошено про підозру

Викритому співробітниками СБУ на отриманні неправомірної вигоди головному ревізору-інспектору Головного Управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області оголошено про підозру.Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав п'ятнадцять тисяч гривень від місцевого приватного підприємця за не стягнення штрафу та не притягнення до адміністративної відповідальності за порушення комерсантом вимог трудового законодавства, а саме використання праці неоформлених працівників.Правоохоронці затримали ревізора у Старокостянтинівському районі у власному автомобілі після одержання всієї суми неправомірної вигоди.Наразі затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.Операція із викриття посадовця проводилася спільно зі слідчими теруправління ДБР, розташованого у Хмельницькому, та співробітниками Управління захисту економіки під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.Прес-центр СБ України.