Замена кровельного материала с сайтом кровельные-материалы.in.ua

Когда мы планируем заменить кровлю, мы должны тщательно подготовиться к ней. Перед началом работ лучше всего сделать точные расчеты, связанные с затратами на замену кровли, которые будут зависеть от того, насколько она велика и сложна, какую крышу мы выбрали и каков будет объем работ. В этом вам поможет КМУ.
Что вы должны рассмотреть?
Каждый инвестор должен тщательно подготовить стоимость замены кровли. Всегда стоит предположить ранее, что расходы могут увеличиться на 20% и быть финансово подготовленными к этому. Например, вы никогда не знаете, что такое ферма, возможно, вам придется заменить ее частично. Цена кровли за м2 одна, но сотрудники всегда рассчитывают на: обработку дымохода, лицевую панель, установку желоба, укладку листа / карпа / гальки на глаз и т. Д. По этой причине сложные крыши должны учитываться по принципу, согласно которому поверхность крыши (легко проверить по проекту) составляет около 50% от общей стоимости. С прямыми крышами это будет 70-80%.
Замена крыши
Итак, прежде чем приступить к работе, давайте удостоверимся, что именно входит в оценку. Работы учитываются на квадратный метр или на погонный метр в случае водосточных желобов, оползней и других отделочных работ. Есть компании, которые также должны платить за установку лесов. Давайте заранее проверим, сколько нам это будет стоить, например: установка мансардного окна (стоимость окна, цена сборки, утепление, проблескивание), установка вентиляционного камина, снежных заборов и дымоходных рамп.
ПРИМЕЧАНИЕ. Любые изменения в конструкции крыши: брови, слуховые окна, подъем или опускание крыши, адаптация чердака к жилым помещениям и установка окон на крыше требуют разрешения на строительство.
Таким образом, чем сложнее крыша, тем выше будет оценка, так как корзина крыши, мансардные окна и мансардные окна оплачиваются дополнительно. Цены в Мазовецком и Лодзинском краях, а также в окрестностях крупных городов выше, чем, например, цены в Куявско-Поморском или Свентокшишском воеводствах. Компании, которые выполняют комплексную услугу по замене крыши, также дают немного более высокую ставку, но инвестору не нужно беспокоиться об отдельных этапах работы в то время. Цена также увеличивается пропорционально новой облицовке: покрытие кровельным войлоком дешевле, чем покрытие гофрокартоном. Керамическая черепица и черепица будут самыми дорогими, если мы посчитаем стоимость материала и труда.