Начальника управління ДАБІ на Рівненщині затримано за хабар 400 тисяч гривень

Співробітники прокуратури Західного регіону України затримали під час одержання хабара в 400 тис. грн начальника управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Західного регіону України, передає Цензор.НЕТ."Слідчими Слідчого управління ГУ Нацполіції в Рівненській області, за оперативного супроводу Управління захисту економіки у Рівненській області, задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди від представника приватного підприємства начальником Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області за посередництва іншої особи.Хабар у розмірі 400 тис. грн призначався за нестворення штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності у сфері будівництва та непроведення перевірок на об'єкті будівництва.Указані кошти перераховані на розрахунковий рахунок "підконтрольного" зловмисникам іншого приватного підприємства.Варто зазначити, що 25 травня 2019 року за вчинення опору та погрози насильством щодо працівників правоохоронних органів, посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України. При цьому йому також повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.Зараз тривають першочергові слідчі дії, а також обшуки за місцем проживання фігурантів справи".