Сучасний підхід до оптимізації складу

В даний час оптимізація складу є важливою частиною комерційних і, відповідно, успішних підприємницьких операцій, оскільки мова йде про двох важливих і дорогих факторах: час і простор. Неправильно організовані склади швидко вичерпають вільний простір, створивши таким чином хаос і безлад. У свою чергу, відсутність порядку і довгі пішохідні маршрути значно збільшують потребу в часі для звичайних операцій зі зберігання, а також, збору та оформлення замовлень. Отже, вони приведуть до непотрібних витрат. Використання спеціально розроблених програм логістики складу дозволяють оптимізувати всі проведені операції і суттєво знизити кількість затраченого часу і зусиль на управління ними. Компанія Квантум пропонує сучасні програми, ознайомитися з якими можна за посиланням https://quantum-int.com/uk/, здатні максимально спростити роботу на складах і значно підвищити його продуктивність.
Майбутні тенденції оптимізації складу
Прогнозувати майбутні тенденції в даній сфері діяльності дозволяє оптимізація логістики, тому ми пропонуємо познайомитися з трендами майбутнього і вже сьогодні розпочати замислюватися про те, що питання описані нижче можуть допомогти вам вивести бізнес на новий рівень.
Готовність працювати з великим об'ємом даних. Незалежно від того, скільки даних ви збираєте, ви не отримаєте ніякої бізнес-інформації, якщо не проаналізуєте їх. Системи, розроблені компанією Квантум, надають можливість збирати і зберігати детальну інформацію та аналізувати її за допомогою різних інструментів. Великі дані дозволяють виявляти зміни в потребах клієнтів і навіть прогнозувати їх. Це також допомагає у визначенні необхідних поліпшень в продуктах або навіть в складських операціях для більш швидкого виконання замовлень клієнтів.
Використання автономних транспортних засобів та устаткування. У найближчому майбутньому відбудеться збільшення кількості автономних транспортних засобів та устаткування, управління якими буде здійснюватися віддалено шляхом використання програмного забезпечення. Автономне обладнання складається з конвеєрних систем, конвеєрних ваг, систем зважування та сортування і т.д. Багато компаній також покладаються на автоматизовані рішення для зберігання, а деякі навіть зосередяться на робототехніці, щоб поліпшити робочу продуктивність.
Мобільні пристрої. Вже більше десяти років мобільні технології є частиною логістики складу, в яких застосовуються ручні зчитувачі штрих-кодів. Проте, ця технологія розвивалася, і тепер вона включає в себе безліч нових пристроїв. Планшети і смартфони стають все більш популярними пристроями, що дозволяють віддалено і ефективно виконувати різні операції на складі. Вони економічно ефективні та знайомі для користувачів, що допомагає знизити витрати на навчання і забезпечує широке поширення серед користувачів.
Недавнє дослідження показало, що до кінця 2019 роки тільки 12% підприємців мають намір використовувати ручні і паперові способи ведення обліку та контролю в логістиці складу. 66% опитаних планують використовувати портативні мобільні пристрої з доступом в реальному часі до систем WMS.