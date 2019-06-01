Холодильники Whirlpool «чувствуют» продукты

Сегодня очень сложно представить себе кухню, где не было бы холодильника. Рынок просто переполнен всевозможными аппаратами с характеристиками и функциями на любой вкус. Современный покупатель сейчас уделяет внимание не только цене, но и непосредственно бренду.
Достаточно известной в сфере бытовой техники считается польская компания Whirpool, которая работает еще с 1911 года. Купить холодильник вирпул можно на сайте. Холодильники этой марки выполнены по последнему слову техники. Они оснащены всеми современными режимами и функциями. В компании отлично налажена сеть по обслуживанию, благодаря чему начал создаваться некий стандарт и для других производителей.
Одной из самых популярных является модель WBE 3412 A+X. Его корпус выполнен из нержавеющей стали. Этот материал во все времена считался одним из самых прочных, надежных и привлекательных. Он хоть и двухкамерный и обладает большой вместительностью, но в то же время, абсолютно легко может поместиться на любой кухне и украсить ее интерьер.
Холодильное отделение может похвастаться тремя полками, которые можно регулировать по удобству. Выдвижные прозрачные ящики, полочки на двери и лотки для яиц позаботятся о ваших продуктах.
В морозильном отделении есть специальные прозрачные разделители, которые обеспечат доступ ко всем продуктам, а специальный лоток поможет сохранить лед в наилучшем виде.
Кроме того холодильник оснащен уникальным хладагентом R600a, который работает более бесшумно и бережнее относится к окружающей среде. Кроме того он расходует энергию рациональнее остальных, и таким образом помогает вам экономить.
Камера холодильника имеет объем 226 литров, а морозильной – 116 л. Также оснащен системой Direct Cool и капельной системой размораживания.
Энергопотребление составляет 1 кВт в сутки. Кроме этого он также обладает достаточно низким уровнем шума. Также имеет 1 ротационный компрессор и дверцу, которую при необходимости можно перевешивать. Регулируемые ножки помогут правильно по горизонту установить аппарат. Компания-производитель дает гарантию на все холодильники сроком на 24 месяца.