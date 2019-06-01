Як купити автомобіль з американських автоаукціонів

Кожен другий автовласник в Україні мріє про надійний, сучасний автомобіль за доступною ціною. Краще рішення на сьогоднішній день - вигідна покупка авто з Америки та Канади "під ключ". Найчастіше на майданчику для продажу потрапляють машини в гарному технічному стані, цілі або биті (з незначними ушкодженнями), які заслуговують на увагу покупців.
Пошкодження на авто можуть бути різного характеру - битий бампер, зім'яте крило або кришка багажника і т. д. Їх не варто боятися. Такі пошкодження істотно здешевлюють вартість транспортного засобу на аукціоні, але при цьому легко і недорого усуваються на будь-який СТО вже в Україні.
Кращі авто аукціони США
Аукціон - відмінний шанс для українця купити "залізного коня" за привабливою ціною. Навіть з урахуванням додаткових зборів і платежів, трансферу і розмитнення, вартість авто надзвичайно приваблива. Розмір економії в такому випадку сягає від 15 до 40% від вартості аналога в Україні.
Найбільш популярні і добре відомі американські авто аукціони:
Копарт. Перевірений майданчик з продажу старих авто у Штатах. Доступ до аукціону можуть отримати не тільки дилери, а також приватні особи. Отже, продати або купити машину на аукціоні може кожен бажаючий. Широкий доступ учасників до аукціону має переваги і свої недоліки. Так, досить часто на продаж виставляються лоти від напів-шахраїв, продавців з істотними прихованими ушкодженнями. Тому, при виборі авто на Копарт, варто користуватися послугами фірм-посередників, які зможуть «пробити» всю таємницю машини за спеціальними даними та вберегти клієнта від подібної покупки.
Іншуренс. По праву вважається найнадійнішим майданчиком США, де можна купити старі машини максимально вигідно. Доступ до аукціону мають тільки перевірені дилери і сумлінні компанії, що знижує ризики покупки авто з прихованими дефектами. Єдиний недолік майданчику - підвищення цін. Саме тому українські автомобілісти не часто вибирають авто з аукціону Іншуренс.
Манхейм. Майданчик з продажу виключно цілих старих машин. Дуже биті авто на аукціон не виставляються. Найчастіше Манхейм вибирають клієнти, які готові переплатити у ціні, але при цьому хочуть бути впевнені в тому, що куплена машина не була учасником ДТП.
Переваги американських автомобільних аукціонів
Придбання авто з аукціону у США від www.trizub-auto.com.ua - реальний шанс придбати надійного "залізного коня" з колосальною економією. Навіть з урахуванням додаткових витрат вартість машини виявиться вигідною.
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При покупці битих машини ми пропонуємо послугу «ремонт під ключ» для авто з США на спеціалізованих СТО в Україні та Києві. У підсумку ви отримаєте свою покупку в ідеальному вигляді, з повний пакетом документів і не зможете повірити в те, що цей автомобіль колись потрапляв у ДТП.
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