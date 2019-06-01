Бюстгальтер push-up: красота в объеме

Редко можно встретить девушку довольную своей внешностью. Некоторых не устраивает если не все, то хоть что-нибудь, чаще всего эта критика несправедлива. Но это не мешает девушкам бороться с возможным «недостатком» всеми силами. Чаще всего их не устраивает зона декольте. Благо сегодня необязательно ложиться «под нож», чтобы добиться желаемого объема. Речь идет о весьма эффективном и доступном «средстве» - бюстгальтере push-up.
Это один из вариантов, который отлично повышает самооценку женщин. Хотя и всего лишь визуально, но все же это отличная альтернатива пластической хирургии. Тем более что последний вариант дорогой, да и далеко не каждая согласится на него. Поэтому оптимальным выбором станет лифчик с push-up. Он легко компенсирует объем и создает желаемый силуэт.
Английское слово «push-up» переводится «толкать вверх». Так или иначе но это значение описывает суть модели. Изделие раскроено так, чтобы приподнимать грудь, создавая аппетитную форму. Это привлекло к ней большой интерес даже со стороны девушек, у которых размер и так довольно внушающий. Что уже говорить о тех, кто вовсе недоволен объемом. В чашке лифчика push-up есть специальные вкладыши: они могут быть частью чашки или цепляться дополнительно. Все зависит от моделей, представленных в ассортименте производителя, например, Weiyesi http://weiyesi.com.ua/push-up. В этих моделях тоже есть косточки, они отвечают за поддержку. Как правило, их два вида - металлические или пластиковые. За счет формы чашек — треугольной — получается пикантная ложбинка. На самом деле описывать крой не имеет смысла, ведь с момента появления первого бюстгальтера push-up он претерпел всевозможных изменений. Лучше заходите на сайт, и посмотрите сами. Отличия скрываются не только в пошиве, но в видах увеличения, которых сегодня аж 3. Выбор зависит от желаемого эффекта:эффекта:
мягкая чашка с тонким поролоном несильно увеличивает грудь;
модель со съемными вкладышами позволяет выбирать разный объем;
подушечки с гелем создают сильный увеличительный эффект.
Какой лифчик push-up лучше?
Чтобы выбрать лифчик push-up не надо много времени и знании. Вам помогут следующие рекомендации:
натуральные ткани предпочтительнее, хотя смесовые сейчас тоже довольно высокого качества;
для особых случаев подойдет кружевная модель, или любая другая, лишь бы вы чувствовали себя уверено в ней;
застежка-фиксатор на передней части изделия позволяет регулировать расстояние между чашками, другими словами можно корректировать пышность груди;
4 вкладыша — оптимальный вариант для максимального объема, 2 — стандарт для бюстгальтеров push-up;
для обтягивающих вещей оптимальным будет бесшовное изделие.
С размером лифчика push-up также несложно, просто покупайте тот, который подходит вам.
Бюстгальтер push-up Weiyesi
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