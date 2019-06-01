Рівненські аудитори з початку року забезпечили відшкодування втрат ресурсів майже на 7 млн грн

Рівненська область 12-чер, 2019, 08:419 prov 0

Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області впродовж січня – травня поточного року області забезпечили усунення порушень на суму 6,6 млн грн.

За результатами проведених контрольних заходів до установ та організацій, у яких виявлено порушення, застосовано 23 заходи впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами та попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства.

За порушення законодавства 53 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

До правоохоронних органів передано матеріали 15 ревізій, розпочато 31 досудове розслідування, вручено 2 письмові підозри у вчиненні кримінального правопорушення

Прес-служба

Управління Західного офісу

Держаудитслужби в Рівненській області

