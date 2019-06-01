Дешевые квартиры в Киеве напрямую от застройщика в ЖК «София»

Семьи и люди, которые устали от шума мегаполиса и предпочитают тихое уютное место, могут остановить свой выбор на ЖК «София от Мартынова», который находится на Софиевской Борщаговке в черте столицы. В уютных домах предлагается 2-комнатное жилье для семейной пары, трехкомнатное для семейства с детьми и многоуровневое для взыскательных жильцов. Поэтому купить квартиру в новостройке в Киеве можно на любой вкус и бюджет, определившись с основными параметрами выбора.
Особенности и площадь жилого комплекса
Под названием ЖК «София» предложено несколько комплексов:
«Сити»– включает 50 готовых и 12 зданий на этапе строительства;
«Резиденс» – введены 2 дома, выполняется возведение 14-ти;
«Клубный» – 11 ввденных и 13 строящихся;
«Нова» – возводятся 3 дома.
В ближайшем будущем будет строиться еще один комплекс «София Смарт», где будет готовое жилье с отделкой, куда покупатели могут сразу въезжать.
Комплекс домов – это грамотно продуманный район с организованной инфраструктурой, имеющий различные категории - от бюджетного до бизнес-класса.
Преимущества жилого комплекса «София»
Приобретая квартиру в Киеве от застройщика, покупатели получают массу плюсов:
Огромный выбор планировок, метража.
Значительная экономия – реализация без посредников, что позволяет избавиться от комиссий, иных переплат.
Цена до момента ввода в эксплуатацию вполне доступна.
Рассрочка без процентов на несколько лет, что очень выгодно для многих покупателей.
Цены начинаются от 13 800 грн. за кв.м – это одно из наиболее выгодных предложений сегодня на рынке столицы.
Комфорт и инфраструктура
Каждый дом возводится с применением инновационных технологий и материалов. В строительстве применяются сверхпрочные конструкции, термо-, влагозащитные материалы. Покупатели получают квартиры в таком виде:
Черновая отделка (стены оштукатурены, сделана половая стяжка);
Готова база для электросети и водообеспечения;
Имеется котел, обогреватели, счетчики;
Установлены стеклопакеты и входные двери.
Утепленные перекрытия прекрасно сохраняют тепло, а автономная отопительная система позволяет самостоятельно создавать желаемую температуру в жилье. Отлаженное функционирование коммунальщиков позволяет оперативно устранять любые неполадки. За безопасностью следит агентство охраны, предусмотрено видеонаблюдение при помощи 120 камер круглосуточно.
Приобретая самые дешевые квартиры в Киеве от застройщика, новые жители также могут насладиться ландшафтным дизайном в ЖК «София». Водоемы, фонтаны, парковая зона – это делает комплекс прекрасным вариантом для вечернего променада всей семьей и фотосессий. Современные пары и семейства с детьми предпочитают приобрести квартиру в городской черте в уютном и комфортном ЖК «София от Мартынова».