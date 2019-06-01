Как заложить надежный фундамент для будущей постройки

Когда смотришь не средневековые замки и крепости, первый вопрос, который возникает – как они могли простоять сотни лет и не утратить своей целостности, мощи и величия. На самом деле все просто – они на 100% выполнены из натурального камня.
Безусловно, современные технологи строительства ушли далеко вперед, но как раз в плане использования натурального камня у зодчих последних поколений есть определенные сложности и ограничения. То есть высотные дома, новостройки строят за считанные месяцы, но никак не с применением натурального камня. Но при строительстве частных домов как раз натуральные каменные плиты, а точнее гранитные элементы могут использоваться и позволят заложить фундамент для постройки, способной простоять много десятилетий.
Поэтому если вы решили превратить свой дом в свою крепость, гранитные блоки для фундамента пригодятся вам как никакой другой строительный материал.
Строим на века
Массовых технологий строительства при использовании натурального камня нет, поэтому такое строительство считается индивидуальным. Так что все расчеты, все этапы возведения своего жилища вам придется прорабатывать в индивидуальном порядке. Как показывает практика, самым популярным из гранитных блоков считается ленточный фундамент, который возводиться в комбинации с использованием бетона.
Кстати, при установке фундамента из гранитных блоков бетона для выравнивания камня понадобится много и к таким затратам нужно быть готовым. Еще одной рекомендацией для владельца дома, который хочет построить свою крепость на гранитном фундаменте, считается совет возводить свое жилище недалеко от места добычи камня. Ведь он очень дорогой и тяжелый, поэтому к затратам на покупку дорогостоящего сырья прибавятся еще и весомые расходы на его доставку. Человек, который решил построить свой дом на гранитном фундаменте, выигрывает, так как прочность материал позволяет использовать его в качестве несущих стен для цокольного этажа.
Кроме того, это не просто прочный материал, но фактически вечный, который не боится ни влаги, ни перепадов температур, ни механических нагрузок. Ну а то, что он способен создавать очень комфортную обстановку (защищать от холода зимой и обеспечивать прохладу летом), станет еще однним аргументом в пользу его использования при строительстве.
Так как все граниты, добываемые на отечественных месторождениях безопасны в плане своей радиоактивности, то использовать их для проведения фундаментных работ можно смело.