Ревизии
Для осуществления контроля над финансами различных предприятий, государственных учреждений, общественных организаций, существуют специальные финансовые инструменты, которые действуют по определённым методикам, но суть их, как правило, сводится к финансовым проверкам, путём сличения различных документов.
Ревизии, как инструмент финансового контроля, продолжают действовать в строго определённом сегменте рынка, а именно в торговле, которая может быть в настоящее время очень разной, с различной формой собственности, от государственной, до кооперативной. Ревизионные комиссии создаются внутри юридических лиц, и у индивидуальных предпринимателей. Очень действенны при выявлении недостач, и других махинаций с материальными ценностями.
Налоговые проверки
Для разбирательства с правильностью налоговых платежей очень популярны налоговые проверки, которые бывают плановые, и внезапные, которые идут уже по планам налоговой инспекции. Проверяется, прежде всего, налогооблагаемая база, куда может входить фонд заработной платы, основные средства, то есть недвижимость и средства производства, прибыль предприятия. Исходя из этой базы, происходит сличение того, что из налогов было оплачено, сколько, с тем, что должно быть начислено, и оплачено. Часто налоговые проверки проводятся формально, ведь в последнее время компьютерные программы для ведения бухгалтерии не допускают ошибок, и не дают сбоев. Проверки, как дань традициям, ещё существуют, но постепенно их значение уменьшается.
Аудит
Любой бизнес заинтересован в объективной информации о положении финансов в нём. Грамотные, квалифицированные аудиторы https://audit-invest.com.ua/buh, которые проведут анализ реального положения дел на фирме, могут спасти её от разорения. Правильно изложенные результаты дадут не только ответы на вопросы аудиторской проверки, а фактически расскажут, что сделать для процветания предприятия. Очень популярная мера в современном деловом мире.
Но все эти инструменты бессильны, если имеется коррупционная схема, и люди на всех уровнях проверки аккуратно подменяют либо вводные данные, либо результаты проверок. Есть несколько рецептов. Сделать контроль более жёстким, ответственность за нарушения более тяжёлой, и допустить к проверкам грамотных людей не из власти, а из народа. Отказаться от контроля, как такового, всё само утрясётся. Или начать применять расстрел за участие в коррупционных схемах.