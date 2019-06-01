Місцеві бюджети Рівненщини отримали понад 7 мільйонів гривень від плати за ліцензії

Рівненська область 19-чер, 2019, 07:559 prov 69

Як повідомили у Головному управлінні ДФС у Рівненській області, станом на 01.06.2019 року, за право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами суб’єктами господарювання області сплачено до місцевих бюджетів 7,1 мільйона гривень.

Всього на території області зареєстровано 2394 суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність, відповідно до 6337 діючих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Протягом травня поточного року :

видано 440 ліцензій, з них:

- на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 241,

- на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами – 199.

анульовано дію 45 ліцензій, з них:

- на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 30,

- на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами – 15.

В зв’язку з несвоєчасним перерахуванням суб’єктами господарювання коштів за щоквартальні проплати за ліцензії, призупинено дію 5 ліцензій.

Крім того нагадуємо, що відповідно до абзацу п’ятого частини другої статті 17 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами та доповненнями до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі оптової (включаючи імпорт і експорт) і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензії – 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 17000 гривень.

ГУ ДФС у Рівненській області.