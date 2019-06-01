Обустройство гаража: выбор наиболее приемлемого покрытия для кровли

У абсолютно каждого сооружения кровля, конечно же, традиционно выступает в качестве достаточно важного конструктивного элемента, от правильности обустройства которого напрямую зависит не только продолжительность службы, но и непосредственная целостность самой постройки. И гаражи, конечно же, в данном плане не являются исключением, а потому, к подбору для них наиболее приемлемого покрытия также требуется подходить крайне ответственно.
Рубероид
Если в качестве покрытия для гаражной кровли предполагается применять рубероид, то для него, в этом случае, непременно потребуется дополнительно обустраивать довольно прочную основу, с истинно сплошной и достаточно ровной поверхностью. При этом, непосредственно сам настил рубероида здесь, для получения в окончательном итоге максимально долговечного и надежного покрытия, необходимо обязательно осуществлять в несколько отдельных слоев, так как выполненные из данного материала простые однослойные покрытия обычно получаются недостаточно устойчивыми к внешним негативным воздействиям.
Оцинкованное железо или профнастил
Профнастил, https://www.профнастил.biz.ua/, используемый как кровельный материал профиль отличается чрезвычайной прочностью, устойчивостью, а обозначается такая продукция с помощью маркировки «К». В случае с гаражными крышами, подобный вариант сегодня считается одним из самых оптимальных, поскольку подобного вида кровельные материалы не только отличаются своей чрезвычайно высокой прочностью и весьма солидной надежностью, но еще и совершенно не задерживают, по сравнению с довольно многими другими покрытиями, на своей поверхности снег и дождевую воду. Правда, непосредственно сам процесс обустройства такого рода покрытий, как правило, в подавляющей части случаев отличается повышенной сложностью, и требует обязательного присутствия ряда определенных навыков.
Фальцевая кровля
Здесь в качестве покрытия обычно выступают гладкие листы из стали, которые в процессе монтажа соединяются вместе посредством специальных зацепов. Такого рода кровли характеризуются великолепной гибкостью и относительной несложностью в части непосредственного монтажа, и, что крайне актуально, предполагают возможность обустройства даже в зимнее время. В качестве единственного серьезного недостатка у подобной фальцевой кровли стоит отметить лишь ее сравнительно невысокую прочность.
Ондулин
В качестве наиболее значимых преимуществ у данного покрытия, в первую очередь, разумеется, необходимо отметить его достаточно широкую доступность, а также весьма неплохие показатели в части паро- и звукоизоляции. Помимо этого, ондулин также еще характеризуется и своим сравнительно скромным весом, что, безусловно, достаточно существенно упрощает процесс его непосредственного монтажа.