Спроба незаконного переміщення культурних цінностей

У пункті пропуску «Городище» співробітники Рівненської митниці ДФС виявили предмети старовини.18.06.2019 року близько 08:00 в пункт пропуску «Городище» Рівненської митниці ДФС прибув автомобіль NISSAN ALMERA. Для перетину кордону водій, громадянин Російської Федерації, обрав смугу руху «зелений коридор», тим самим заявив про відсутність предметів заборонених або обмежених до переміщення через митний кордон України. В результаті аналізу оцінки і ризиків даний автомобіль було переведено для поглибленого огляду.Під час митного огляду серед особистих речей громадянина Російської Федерації, у картонній коробці було виявлено: Ікона «Господь Всєдєржитєль», дерево, оклад металевий (приблизно XVIII ст.), колекцію поштових марок (147шт.) та металеву шкатулку виготовлену шляхом лиття, що можуть відноситись до предметів старовини.Відносно правопорушника складено протокол про порушення митних правил за статтями 471 та 483 Митного кодексу України.Товари з ознаками старовини та культурної цінності є обмеженими для переміщення через митний кордон України відповідно до Закону України від 21 вересня 1999 року №1068 та наказу Міністерства культури України від 22.04.2002 №258 та підлягають обов’язковому декларуванню при переміщенні через митний кордон України.Рівненська митниця ДФС України.