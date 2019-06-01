Магнітні конструктори: що це, у чому користь, і чи може бути шкода?

Магнітні конструктори з’явилися на ринку дитячих товарів відносно недавно, але досить швидко стають популярними. Цікаві, яскраві детальки, з яких можна зібрати найрізноманітніші конструкції, що кріпляться на магнітах, – ви і не мріяли про таке, коли були ще малі, а ваша дитина вже може такими гратися!Що таке магнітні конструктори, що вони розвивають, і для кого вони протипоказані?Набір із магнітним конструктором нагадає вам коробочку з різнокольоровими фігурками (палички, кульки, трикутники, кружечки, квадратики тощо). Ці фігурки можна легко поєднувати одне з одним, але кріпляться вони не зачіплюючись одна за одну (як у класичних Лего), а на магнітиках.Із таких конструкторів можна створювати й моделювати багато цікавих фігур. Це можуть бути будинки, замки, неординарні архітектурні конструкції, звірята, машини, кораблі й багато всілякої всячини. Вони не обмежують малюка в уяві і, як правило, з одного набору можна сконструювати багато цікавих предметів.Вся небезпека, яку справді слід очікувати від магнітного конструктора, – те, що малюк може проковтнути магнітну кульку чи іншу маленьку деталь. А тому суворо дотримуйтесь вікових рекомендацій виробників і в жодному разі не купуйте набір, що призначений для старшої дитини, для малюка.Загалом, такі набори для малюка 2-3 років ще не дуже цікаві й дещо складні, а тому їх цілком логічно запропонувати дитині в 4-5 років і старше.У першу чергу, психологи хвалять магнітні конструктори за те, що вони допомагають розвинути дрібну моторику, що впливає безпосередньо не лише на координацію рухів, а й на розвиток мовлення. Адже розвиток рухливості пальців і мовленнєвого апарату нерозривно пов’язані.Такі конструктори неабияк розвивають уяву, адже із різних, здавалося б, несумісних між собою фігурок можна придумати багато всілякої всячини, не обмежуючи себе у фантазії.Конструювання різноманітних форм чудово розвиває просторове мислення, відчуття пропорції, гармонії й навіть естетики.Складання одного цілого з різних окремих деталей допомагає розвинути відчуття гармонії й естетичного перфекціонізму.Дитина може застосовувати такі конструктори в навчанні, на основі їх можна пояснювати якісь складні правила чи приклади, з них можна конструювати різні предмети, аби проілюструвати матеріал.Першоджерело: