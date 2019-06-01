Êàê ïîçäðàâèòü ó÷èòåëÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ

Óæå ñîâñåì ñêîðî íàñòóïèò 1 ñåíòÿáðÿ, çàêîí÷èòñÿ êàëåíäàðíîå ëåòî. Ìíîãèå ðîäèòåëè ñ âîëíåíèåì ñîáèðàþò ñâîèõ äåòåé â øêîëó è æäóò íàñòóïëåíèÿ íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà.
Ñóùåñòâóåò òðàäèöèÿ, ïîçäðàâëÿòü ó÷èòåëåé ñ Äíåì çíàíèé. Ïåäàãîãè – ëþäè îñîáåííûå, íóæíî çíàòü, êàê ïîðàäîâàòü ó÷èòåëÿ 1 ñåíòÿáðÿ.
Âîò íàø íåáîëüøîé ñïèñîê ïðåçåíòîâ íà 1 ñåíòÿáðÿ:
• Ó÷èòåëÿ ëþáÿò öâåòû. Ìíîãèå íà 1 ñåíòÿáðÿ äàðÿò ëþáèìûì ïåäàãîãàì áóêåòû àðîìàòíûõ öâåòîâ, èìåííî â Äåíü çíàíèé ìîæíî ëåãêî óçíàòü ó÷èòåëÿ ñðåäè äðóãèõ ëþäåé, ïî îõàïêàì ïðåêðàñíûõ áóêåòîâ. Òàêæå ìîæíî ïîäàðèòü ó÷èòåëþ öâåòîê â ãîðøêå, êîòîðûé äîëãî áóäåò ðàäîâàòü ãëàç.
Â èíòåðíåò-ìàãàçèíå öâåòîâ Óêðàôëîðà https://ukraflora.com.ua/1-sentyabrya-2154/ åñòü øèðîêèé âûáîð áóêåòîâ è íå òîëüêî. Êîìïàíèÿ îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó áóêåòîâ, êîìíàòíûõ è óëè÷íûõ ðàñòåíèé, ñàæåíöåâ, à òàêæå ñîïóòñòâóþùåãî äåêîðà è ïîäàðêîâ. Óêðàôëîðà ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì ðûíêà äîñòàâêè öâåòîâ.
• Ñëàäêèé ïîäàðîê â âèäå êîíôåò òàêæå ïîäîéäåò äëÿ ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì çíàíèé è ñòàíåò ïðèÿòíûì äîïîëíåíèåì ê ÷àåïèòèþ. Ñåãîäíÿ ìîæíî çàêàçàòü èëè ñäåëàòü ñàìîñòîÿòåëüíî êðàñèâûé áóêåò èç êîíôåò, òàêîé ïðåçåíò ïîðàäóåò ïåäàãîãà åùå áîëüøå.
• Ïîäàðîê, ñäåëàííûé ñâîèìè ðóêàìè, âñåãäà öåíèòñÿ. Ó÷åíèêè ìîãóò íàðèñîâàòü ïîðòðåò ïåäàãîãà èëè âñåãî êëàññà, ñîçäàòü êîëëàæ èç ôîòîãðàôèé èëè íàïå÷àòàòü öåëûé àëüáîì, â êîòîðîì çàïå÷àòëåíû ïðèÿòíûå ìîìåíòû æèçíè êëàññà.
• Òâîð÷åñêèå ó÷åíèêè ìîãóò ïîñòàðàòüñÿ è ïîñâÿòèòü ó÷èòåëþ ñòèõîòâîðåíèå èëè ïåñíþ, íàðèñîâàòü êðàñèâóþ îòêðûòêó.
Ãëàâíîå äëÿ ó÷èòåëÿ – âíèìàíèå ó÷åíèêîâ. Ïîçäðàâëÿòü ñ 1 ñåíòÿáðÿ ëþáèìîãî ïåäàãîãà íóæíî îò âñåãî ñåðäöà, è íåâàæíî, áóäåò ëè ïîçäðàâëåíèå ñîïðîâîæäàòüñÿ âðó÷åíèåì ïîäàðêà èëè ñóâåíèðà. Ñàìûé ãëàâíûé ïîäàðîê äëÿ ó÷èòåëÿ ýòî âíèìàíèå è óâàæåíèå ó÷åíèêîâ íà ïðîòÿæåíèè ó÷åáíîãî ãîäà.