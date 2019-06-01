Рівне:

За хабар судитимуть голову РДА на Рівненщині

Рівненська область 29-чер, 2019, 13:319 prov 50
Оперативники управління захисту економіки в Рівненській області Нацполіції, слідчі обласної поліції за процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України задокументували злочинну діяльність голови районної державної адміністрації області. За укриття правопорушення від правоохоронних органів посадовець вимагав від громадянина неправомірну вигоду.
Так, органами місцевого самоврядування було виявлено функціонування нелегальної АЗС. За невжиття заходів реагування та неповідомлення правоохоронних органів про виявлене правопорушення голова РДА одержав від особи 20 тисяч гривень.
Відтак, 26 червня, досудове розслідування закінчено, а матеріали справи з обвинувальним актом передано до суду.
За вчинене корупційне правопорушення посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
За матеріалами Управління захисту економіки в Рівненській області.
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