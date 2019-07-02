Як вибрати шкіряну сумку? Корисні поради

Жіноча шкіряна сумка - невід'ємна частина гардероба. У різноманітті моделей і фасонів необхідно вибрати не тільки стильну сумку, яка доповнить ваш образ, але і зручну функціональну річ. Щоб не помилитися у виборі аксесуара, і бажана покупка в подальшому не принесла вам розчарування, при виборі слід враховувати важливі рекомендації, які ви можете знайти нижче.
1. Як підібрати необхідний розмір сумки?
Розмір і форма сумки мають вкрай важливе значення. Грамотно обрана сумочка може підкреслити достоїнства і приховати наявні недоліки фігури. Якщо ви володарка щільною фігури - відмінно підійде сумочка середнього розміру, з чіткою геометричною формою на довгому ремінці, вона зробить силует виразнішим і візуально витягне фігуру. А ось об'ємні сумки з великою аплікацією або малюнком навпаки підкреслять недоліки. Їх вибирати не варто.
Для дівчат з атлетичним складанням фігури і високим ростом навпаки, слід вибрати об'ємну сумку з м'яким силуетом. При цьому краще щоб ширина сумки перевищувала її довжину, це зробить фігуру більш жіночною.
Власниці мініатюрної фігури слід купити шкіряну сумочку невеликого розміру в магазині https://emili.com.ua/zhenskie-sumki/gen-kozhanye/, це буде виглядати органічно. Якщо природа вас нагородила струнким станом і пишним бюстом, неодмінно придбайте яскраву сумку трапецієподібної або прямокутної форми. Такий аксесуар зробить яскравий акцент на перевагах вашої фігури. Самим універсальним варіантом є клатч. Сумочка такої форми підійде абсолютно всім.
2. Ідеальний колір.
Підбирати сумку виходячи з кольору взуття вже давно не прийнято. Якщо плануєте вибирати сумочку на кожен день, то краще вибирати нейтральні відтінки. Найбільш відповідні кольори - бежевий, сірий, чорний, коричневий, бордовий або синій. Однак, якщо у вашому гардеробі переважає, наприклад, червоний колір, доречніше буде вибрати аксесуар саме такого кольору.
Також логічно підбирати колір сумки виходячи з пори року. Класичний чорний колір в літню пору буде виглядати похмуро і важкувато. У теплу пору краще вибрати легкі і ніжні відтінки - блакитний, червоний, жовтий, бірюзовий, бежевий. Для зими і осені підійдуть сині, шоколадні, фіолетові або сірі кольори.
3. Який матеріал варто вибрати?
Традиційно, найбільш практичним матеріалом для сумок є шкіра. Вироби зі шкіри відрізняються не тільки міцністю, але і ефектним зовнішнім виглядом. Сучасні сумки зі шкірозамінника так само нічим не поступаються ні за зовнішнім виглядом, ні за міцністю. До того ж ціна таких виробів трохи нижче.
А ось елегантні аксесуари з замші краще підійдуть для вечірніх образів. Для повсякденного використання такі сумки не зовсім підходять, так як вони швидко втрачають свій зовнішній вигляд. Ще для вечірніх образів прекрасно підійдуть такі матеріали як шовк, оксамит, атлас.
Для активного відпочинку, прогулянок і походу в спортзал відмінно підійде сумка, виготовлена з сукна, поліестеру або мішковини. Зверніть увагу на якість замків, швів і ручок у виробі. Всі деталі, включаючи написи, застібки і декорують елементи повинні бути якісно закріплені на сумці.
4. Вибираємо сумку в залежності від віку.
Вибирати речі для гардероба не враховуючи вік, досить поширена помилка. Якісь моделі будуть доречні тільки для молоді, а якісь тільки для солідних дам. Таким деталей потрібно приділяти чималу увагу.
Юним особам можна вибирати помітні моделі з різними принтами. Цінова категорія вироби в цьому випадку не так важлива. А ось дамам старше 40 років, навпаки, слід вибирати більш класичні і стримані моделі, в залежності від соціального статусу.