Відомі обранці у трьох ОТГ на Рівненщині

Рівненська область 02-лип, 2019, 14:199 prov 196

1-го липня Рівненщині відбулись перші місцеві вибори у трьох ОТГ – Степанській ОТГ Сарненського району, Бугаївській ОТГ Радивилівського району, Малинській ОТГ Березнівського району. Про це повідомляє пресслужба Рівненської обласної ради.

Сільським головою Малинської об’єднаної територіальної громади став член Української Народної Партії Анатолій Дімітров. За нього з 1965 виборців проголосували 962.

Бугаївським сільським головою було обрано члена ВО «Батьківщина» Валентина Креселюка. У голосуванні взяло участь 1413 виборців, з яких 801 віддали свій голос за нього.

У Степанській об’єднаній територіальній громаді перемогу здобув Петро Крот, якого висувала політична партія ВО «Свобода». З 2188 виборців за нього проголосували 751.

Нагадаємо, перші місцеві вибори на Рівненщині пройшли 30-го червня.