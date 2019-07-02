На Закарпатті СБУ попередила контрабанду бурштину за кордон

Співробітники Служби безпеки України попередили в Закарпатській області незаконне переправлення бурштину до європейських країн.Під час перевірки на митному посту «Солотвино» правоохоронці виявили майже сорок три кілограми коштовного каменю в автомобілі іноземця. Чоловік приховував бурштин у спеціально облаштованих конструктивних порожнинах транспортного засобу.За попередніми оцінками вартість вилученої продукції за цінами «чорного ринку» становить понад мільйон двісті тисяч гривень.За матеріалами СБУ підрозділи Державної фіскальної служби проводять невідкладні заходи для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.Пресцентр СБ України.