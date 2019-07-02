У Демидівському районі відбулися спортивні змагання

«Олімпійське літо» продовжують свої заходи в пришкільних та дитячих санаторно-оздоровчих комплексах Рівненської області.Вже традиційно його організатором є комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради за підтримки Відділення НОК України в Рівненській області.Цього разу стартами спортивних естафет було наповнене дозвілля дітей, які відпочивають в оздоровчому комплексі «Чайка», що в с. Хрінники, Демидівського району.На учасників очікували командні завдання, де за перемогу боролися одразу 10 команд, а це - 100 учасників.За умовами змагань – переможець визначається за кращим часом проходження естафет та найменшою кількістю штрафних секунд. Тому за підсумком п’яти конкурсів беззаперечним переможцем стала команда «Персики».По завершенню естафет на дітлахів чекали ще й активності на воді. Вже традиційно КЗ «ОЦФЗН «Спорт для всіх» проводить в дитячих санаторно-оздоровчих комплексах «Школу плавання» для дітей різних вікових категорій.Крім того, працівники «Спорту для всіх» вручили нагороди громаді Демидівського району за І місце у Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходах з нагоди Дня Європи у Рівненській області.