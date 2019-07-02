На Рівненщині утворили молодіжну раду та обрали її керівника

СКЛАД МОЛОДІЖНОЇ РАДИ



До молодіжної ради увійшла ініціативна молодь області – сім дівчат та стільки ж хлопців. Такий консультативно-дорадчий орган діятиме при Рівненській обласній адміністрації«Молодіжна рада - це прекрасна можливість для молоді співпрацювати з обласною владою у вирішенні важливих не лише для них, а й усієї області питань. Такий консультативно-дорадчий орган дозволить втілити різні молодіжні ініціативи та активності на рівні області», - підкреслив заступник голови ОДА Олександр Корнійчук.Де неї увійшли представники молодіжних громадських та благодійних організацій – «ЦЕ РІВНЕ ДРУЖЕ», «ЧАС-ДІЙ», «Молодіжний ресурсний центр «ДЖОБС ХАБ», «Товариство німців – «Відергебурт», «Рівненська обласна федерація козацького бойового мистецтва «Спас», «Українська асоціація студентів», «ДЗВОНИ НАДІЇ», «Інформаційно-аналітична група «Портал».Працюватимуть у молодіжній раді й найактивніші студенти «Острозької академії», «Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука», Національного університету водного господарства та природокористування.А вже сьогодні новообрана рада провела своє перше засідання. Головним питанням стало обрання керівного складу. Так, відповідно до результатів таємного рейтингового голосування, головою молодіжної ради став перший заступник голови студентського парламенту приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» Максим Волович, заступником обрано Іванну Антонюк (Пристайович), секретарем – Олену Морозюк (Погорілу).