У Рівному відкрили меморіальну дошку Герою Небесної Сотні

Пам’ятний знак Георгію Арутюняну встановили на фасаді «Рівнеоблводоканалу». Саме тут загиблий пропрацював 19 років поспіль. У 2014 році Георгій Арутюнян став учасником Євромайдану.Вшанувати сучасного героя прийшли представники влади, духовенство, небайдужі рівняни, друзі та родичі загиблого.Нагадаємо, Георгій Вагаршакович Арутюнян у 2014 році став активним учасником Євромайдану, одним із Героїв Небесної Сотні. Того ж року він загинув.Георгію Арутюняну присвоєно звання «Почесний громадян міста Рівне» (посмертно) та нагороджено відзнакою «За заслуги перед містом» І ступеня (посмертно).Окрім того, Указом Президента України загиблому було присвоєне звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» — за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції гідності.А в липні 2015 року Патріарх УПЦ КП Філарет нагородив Героя почесною медаллю «За жертовність і любов до України» (посмертно).