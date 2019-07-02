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У Рівному відкрили меморіальну дошку Герою Небесної Сотні

Рівненська область 05-лип, 2019, 10:529 prov 0
Пам’ятний знак Георгію Арутюняну встановили на фасаді «Рівнеоблводоканалу». Саме тут загиблий пропрацював 19 років поспіль. У 2014 році Георгій Арутюнян став учасником Євромайдану.
У Рівному відкрили меморіальну дошку Герою Небесної Сотні

Вшанувати сучасного героя прийшли представники влади, духовенство, небайдужі рівняни, друзі та родичі загиблого.
Нагадаємо, Георгій Вагаршакович Арутюнян у 2014 році став активним учасником Євромайдану, одним із Героїв Небесної Сотні. Того ж року він загинув.
Георгію Арутюняну присвоєно звання «Почесний громадян міста Рівне» (посмертно) та нагороджено відзнакою «За заслуги перед містом» І ступеня (посмертно).
Окрім того, Указом Президента України загиблому було присвоєне звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» — за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції гідності.
А в липні 2015 року Патріарх УПЦ КП Філарет нагородив Героя почесною медаллю «За жертовність і любов до України» (посмертно).
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