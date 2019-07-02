Выбираем велосипед для семилетнего ребенка
Каждый родитель хочет сделать для своего ребенка все, что только можно, чтобы он развивался и преуспевал во всем. Это касается его образования, питания, хобби и много чего еще. В этом отношении важное значение имеет физическое развитие. Сегодняшние дети склонны постоянно сидеть за компьютером, но и этому можно вполне просто противостоять. Отличное решение – это велосипед, который в состоянии оторвать ребенка от монитора. Современные производители предлагают купить качественный велосипед на 7 лет, который будет радостно воспринят вашим ребенком. Семилетний возраст отлично подходит для того, чтобы начать знакомство с двухколесным педальным другом.
Каким должен быть детский велосипед
Детские велосипеды сегодня бывают самыми разными. Но главным критерием хорошего детского велосипеда должно быть удобство езды. Катание на велосипеде должно приносить удовольствие для ребенка, тогда он просто не захочет с него слезать. Еще один важный момент – велосипед должен быть безопасным и надежным. Некоторые детские двухколесные велосипеды оснащаются съемными колесиками, которые крепятся на заднее колесо. Эти колесики помогают ребенку развить чувство равновесия, а потом их можно легко демонтировать.
На что нужно обращать внимание при выборе детского велосипеда
Детский велосипед имеет несколько важных ключевых элементов, на которые нужно обращать внимание в первую очередь. Это такие элементы, как:
конструкция рамы;
тип колес;
тормозная система;
система переключения скоростей.
Детские велосипеды бывают трехколесными и двухколесными. Если ваш ребенок уже учится держать равновесие, тогда покупайте для него двухколесную модель. Тем более, что большинство таких моделей имеет дополнительные съемные колесики.
Колеса же бывают либо надувные, либо ненадувные. Ненадувные колеса, казалось бы, лучше, так как их не нужно надувать и их невозможно пробить. Но и они могут сломаться, треснуть и тогда их практически невозможно привести в рабочее состояние. Надувные колеса можно пробить, но они поддаются ремонту – проклейке.
Почему лучше покупать в интернет-магазине
В любом случае. Покупая первый велосипед для своего ребенка, лучше проконсультируйтесь с профессионалом. Вы можете обратиться в интернет-магазин Velogo, где работают настоящие знатоки своего дела. Вы можете перезвонить по указанному на главной странице сайта этого магазина номеру телефона, и получите исчерпывающие консультации специалистов на эту тему.