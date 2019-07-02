Как совместить гостиную и спальню, если места совсем мало

Совмещение гостиной и спальни - жизненная необходимость, если квартира небольшая. Однако можно максимально уменьшить все неудобства, связанные с двойной функцией комнаты.
Прежде всего - это удобная, красивая, компактная стенка в гостиную. Экономия места достигается за счёт правильного использования шкафов, тумб, ящиков: вещи продуманно размещены, их удобно доставать, используется по максимуму.
Спальня может быть рассчитана на одного человека или пару
Гораздо проще обустроить гостиную с одним спальным местом, но в то же время существует множество удивительной складной и трансформирующейся мебели. Можно поставить один из диванов, который легко превращается в двуспальную кровать. Альтернативный вариант: сделать в комнате подиум, на который можно положить или убрать матрас. По периметру подиума вполне можно сделать ящики для хранения вещей, в том числе одеял и постельного белья.
Гостиная может выполнять свои функции чаще или реже, в зависимости от привычек и образа жизни хозяев. Как часто к ним приходят гости? Это друзья, близкие по возрасту, или родственники? Насколько много времени уделяется общению? Есть ли другие помещения в квартире или она однокомнатная?
Рассмотрим некоторые возможности
Функции гостиной частично берёт на себя кухня.
Допустим, к хозяйке приходит в гости подруга или родственница. Общение - по логике - происходит на кухне: можно вместе пить чай, готовить еду, обсуждать любые темы.
В этом случае на кухне должно быть максимум свободного места.
Советы:
уберите всё лишнее (например, в кладовку, на антресоли);
организуйте хотя бы два режима освещения: более яркий и приглушённый;
разместите на кухне телевизор с плоским экраном. Позаботьтесь, чтобы его удобно было смотреть хотя бы 2 или 3 людям одновременно. Если хозяева недолюбливают телевизор, лучше всё же держать его на кухне, для гостей, чем в спальне.
Вариант с лоджией или балконом. Лучше, если балкон закрыт (застеклён). В тёплое время года вполне подходит для дружеских бесед, чаепития. Недостатки варианта: может быть чересчур хорошая слышимость, не надо подвергать риску отношения с соседями.
Собственно спальня
Если в помещении стоит надёжная, комфортная двуспальная кровать, то этой комнате ОЧЕНЬ трудно притвориться гостиной.
Кровать можно замаскировать балдахином или ширмой, тогда останется примерно полкомнаты для общения, где расположены будут: кресла или банкетки/мягкий уголок, низкий (журнальный) столик, телевизор, картина или другой элемент декора.
Размер комнаты при этом должен быть хотя бы немного больше, чем площадь кровати.
Внимание: кровать с балдахином - красиво, удобно, стильно. Но необходимо, чтобы в комнате была хорошая вентиляция и ни у кого из членов семьи не было повышенной чувствительности на пыль.
Отдельная глава: раскладные, разборные, мобильные диваны и кровати
Прежде всего они должны быть надёжными. Нельзя допустить, чтобы спальное место, собранное из отдельных элементов, вдруг самым неожиданным образом стало расползаться на эти элементы.
О безопасности
Существуют очень удобные мебельные трансформеры, когда полотно большой кровати передвигается из горизонтального положения в вертикальное.
При этом "магическим образом" там, где только что были ножки/упоры, появляются:
откидные полочки;
очень красивая картина;
фотообои площадью полтора на два метра;
комплекс закрытых органайзеров для хранения журналов и разных бытовых мелочей.
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ такие вещи должны:
быть ОЧЕНЬ хорошо и надёжно закреплены в вертикальном положении;
двигаться с минимальным уровня шума и скрипа. В идеале должны двигаться бесшумно: вдруг нужно разложить кровать в 2 часа ночи или, напротив, собрать в 5 часов утра.
Итак, модульная наборная гостиная может прекрасно превращаться в спальню и наоборот. Главное, умело организовать расположение мебели и позаботиться о ее функциональности.