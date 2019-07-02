Готовимся к новому учебному году

Не знаю, как другим родителям, но мне подготовка к новому учебному году представляется чем-то вроде утомительного и не слишком увлекательного квеста. Этот интернет-магазин стал для меня настоящим спасением, ведь именно здесь я нашла те самые Dakine рюкзаки, о которых мои дети (между прочим, у меня их трое) прожужжали все уши (видели у кого-то и тоже захотели). Городок у нас маленький, и купить качественную фирменную вещь в обычном магазине просто невозможно, а ехать в областной центр за школьными рюкзаками – сомнительное удовольствие.
Выбирать пришлось долго: ассортимент богатый, глаза разбегаются, к некоторым моделям в комплекте идут пеналы и мешки для сменной обуви. В итоге сын выбрал брутальный чёрный рюкзак, старшая дочь - огненно-красный, а младшенькой понравилась самая яркая пёстрая моделька. Заодно заказали все сопутствующие канцтовары (еще одна проблема решена, не придётся бегать по магазинам в поисках необходимых мелочей).
Заказ пришёл точно в срок. Отдельная благодарность тем, кто собирал посылку: каждая вещичка аккуратно упакована, ничего не сломалось, не погнулось, не помялось. Никакой пересортицы – все по списку. Рюкзаки же – просто загляденье. Ровно прошитые, прочные, стильные. Уверена, что чиститься они будут хорошо и прослужат долго. У каждого имеются маленькие и большие кармашки (многие на «молнии), будет куда положить и бутылочку с водой, и мобильник, и кошелёк, и тетрадки с учебниками. Сынок одно из отделений уже под планшет приспособил. Кстати, имеется даже отдельный карман для контейнера с завтраком, в котором благодаря специальному материалу и уплотнителю еда долго не остывает. Здорово, правда? Кажется, мои ребятки теперь не могут дождаться сентября, чтобы радовать меня отличными оценками. А как же ещё? В таких рюкзачках двойки носить негоже.
По навигации на сайте тоже никаких претензий. «Заблудиться» здесь просто невозможно: все как в хорошем торговом центре «разложено по полочкам», к каждому товару имеется отдельное описание. Подводим итоги: дети довольны, мать спокойна, а значит впереди нас ждёт ещё один продуктивный учебный год. Всем, кто ещё не успел подготовиться к школьному марафону, от души рекомендую этот интернет-магазин. Ребёнка порадуете, время сэкономите, нервы сбережете и качеством товаров останетесь довольны. Лично я буду здесь закупаться ещё, как минимум, 7 лет.