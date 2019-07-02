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Аграрії Рівненщини спрямували до місцевих бюджетів понад 33 мільйони гривень єдиного податку

Рівненська область 19-лип, 2019, 08:559 prov 145
Як повідомили у ГУ ДФС у Рівненській області, за перше півріччя поточного року сільськогосподарські товаровиробники Рівненської області, які працюють в умовах спрощеної системи оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів краю 33,5 мільйона гривень єдиного податку.
При цьому, цьогорічна сплата єдиного податку на майже 2 мільйона гривень перевищує показники за аналогічний період минулого року. Найбільші суми податку надійшли до бюджетів Млинівського району - 5,2 млн. грн., Радивилівського району – 4,5 млн.грн. та Рівненського району - 4,1 мільйона гривень.
Начальник ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев зазначив, що позитивна динаміка сплати єдиного податку до місцевих скарбниць засвідчує прагнення краян розвивати власну справу і сумлінно платити податки, адже бюджет – це безпосереднє джерело видатків на потреби громади, а єдиний податок - одне із джерел, що його стабільно наповнює.
Нагадаємо: до четвертої групи платників єдиного податку належать аграрії - сільськогосподарські товаровиробники фізичні та юридичні особи, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
ГУ ДФС у Рівненській області.
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