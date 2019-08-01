Дубенська районна лікарня напорушувала на понад 400 тисяч гривень

Рівненська область 30-лип, 2019, 10:259 prov 219

Аудитори Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області провели планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Дубенська центральна районна лікарня» Дубенської районної ради за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 та встановили фінансових порушень, що призвели до втрат та недоотримання ресурсів на суму 406,9 тис. гривень.

Двом зовнішнім сумісникам за відпрацювання робочого часу за основним місцем роботи лікарня зайво виплатила заробітної плати та відповідно єдиного соціального внеску загалом на суму 117,9 тис. гривень.

Лікарня та районний бюджет у 2016-2018 роках недоотримали 95,3 тис. грн доходів через заниження для 8-ми орендарів розміру орендної плати та безоплатного надання в користування частини приміщення лікарні для двох небюджетних юридичних осіб.

Ревізією виявлено також низку інші порушення, що призвели до втрат ресурсів, а саме: зайво сплачено за комунальні послуги, спожиті орендарями, оплачено виконані роботи з капітального ремонту даху будівлі за завищеною підрядником вартості, сплачено за послуги, обсяг та вартість яких завищена їх надавачами, витрачено кошти на медичне обслуговування іноземних громадян тощо.

Крім того, ревізією виявлено неефективне використання бюджетних коштів на суму 893,9 тис. грн та порушення, які надалі можуть призвести до неефективного витрачання бюджетних коштів майже на суму 100 тис. гривень.

Зокрема, загальна сума неефективних витрат на оплату праці внаслідок неприведення штатного розпису у відповідність до проведеної оптимізації ліжкового фонду, за нескороченими 5,5 посадами за 2016-2018 роки становить 656 тис. гривень.

За результатами ревізії на 5 осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення. Об’єкту контролю надіслано попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства, ініційовано зупинення операцій з бюджетними коштами.

Про результати контрольного заходу поінформовано Дубенську районну раду, Дубенську районну адміністрацію. Матеріали ревізії скеровано Управлінню захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Прес-служба

Управління Західного офісу

Держаудитслужби в Рівненській області.