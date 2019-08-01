Як правильно обрати корисні іграшки для малюків та не витратити зайві гроші

Обираємо іграшки для малюків за віком
Перше, що необхідно малюкові, це ігрові аксесуари в ліжечко та візочок. Вони будуть «зустрічати» вранці, «вкладати» спати ввечері, розважати та відволікати від капризів. Створити заспокійливу атмосферу та настроїти на сон допоможе музикальний мобіль.
У цьому віці діти краще реагують на жовтий, помаранчевий та зелений кольори. Брязкальця – справжній must have для тих, хто збирається на прийом до лікаря або робити щеплення. Вони також стануть у пригоді під час подорожей у магазин або до родичів.
В 3-6 місяців дитині можна придбати м’які м’ячики, гризунці, іграшки типу Іван-покиван та перші резинові книжечки. Урізноманітнити процес купання допоможуть фігурки для ванни та водяні млини.
З 6 місяців дитина починає сідати. Відсвяткувати цю радісну подію можна покупкою декількох нових іграшок, наприклад, пірамідок, кубиків або сортерів. Тим більш, що ці речі не лише зацікавлять малюка, але будуть корисними в плані розвитку координації руху, логічного мислення та тактильної пам’яті. Починаємо читати коротенькі казочки на ніч («Яблуко», «Мишеня та олівець», «Півень та фарби», «Гуси-лебеді»).
Для дитини, яка починає або вже навчилася ходити, можна придбати іграшки-каталки, які допоможуть їй швидше навчитись координувати рухи та стати сміливішою. До року в малюка, як правило, назбирується чимало іграшок, які зручно тримати в пластиковому контейнері або корзині. Вкладати «спати» іграшки можна доручити дитині – нехай це буде її перша маленька допомога батькам. Ближче до дворічного віку маленька людина починає усвідомлювати свою стать. Саме зараз час замовити першу ляльку, меблі, набори посуду або машинку.
Основні вимоги до іграшок
Якісні натуральні або синтетичні матеріали, які майже не мають запаху
Відсутність дрібних деталей та гострих кутів
Простота та безпечність в експлуатації
Приємний дизайн (без монстрів та мутантів)
Наявність сертифікату або брендові продукція
Вікова відповідність та смак самої дитини
Іграшки для малюків повинні приносити тільки радість.