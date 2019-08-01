Найпопулярніші заклади Рівненщини: куди цьогоріч вступали абітурієнти?

Рівненська область 01-сер, 2019, 18:089 prov 30

Майже 28 тисяч заяв подали абітурієнти до вищих навчальних закладів Рівненщини.

З них на «магістратуру» подано 5,3 тис. заяв , у коледжі близько 7 тис., в заклади професійної (професійно-технічної) освіти – 3,3 тис. заяв.

За кількістю поданих заяв лідирує Національний університет водного господарства та природокористування,Рівненський державний гуманітарний університет, Національний університет «Острозька академія», «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені акад. С.Дем’янчука».

Найбільше заяв абітурієнти подавали на спеціальності: «Право», «Країнознавство», «Культурологія», «Міжнародні відносини», «Журналістика», «Спеціальна освіта (Логопедія)», «Фізична культура і спорт»

Найменше заяв було зареєстровано на спеціальності: «Гідроенергетика», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Релігієзнавство», «Менеджмент», «Економіка».

Серед коледжів найбільш популярними стали: коледж НУБіП, «Рівненська медична академія», коледж економіки та бізнесу, економіко-технологічний коледж НУВГП, кооперативний економіко-правовий коледж, Технічний коледж НУВГП.

Там найбільше заяв подано на спеціальність: «Транспортні технології», «Інженерія програмного забезпечення», «Дизайн», «Готельно-реcторанна справа», «Облік і оподаткування», «Лікувальна справа», «Медсестринство», «Акушерська справа» та «Cадово-паркове господарство».

Серед закладів професійно-технічної освіти найбільше заяв було подано до: Рівненського центру професійно-технічної освіти сервісу та дизайну, Здолбунівського вищого професійного училища залізничного транспорту, Рівненського професійного ліцею, Вищого професійного училища № 1 у місті Рівне.

Найбільше обирали такі спеціальності: «Кравець-закрійник», «Кухар», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Електрогаззварник».