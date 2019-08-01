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На Хмельниччині СБУ викрила на хабарі посадовця Держпродспоживслужби

Хмельницька область 01-сер, 2019, 18:109 prov 30
Співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні неправомірної вигоди завідувача сектору реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовець, за посередництва свого знайомого, вимагав від місцевого мешканця 26 тисяч гривень. За таку суму чиновник обіцяв зареєструвати саморобну сільгосптехніку під виглядом заводської з порушенням встановленого законодавством порядку.
Правоохоронці одночасно затримали зловмисників у двох райцентрах області після отримання посередником усієї суми хабаря.
У межах відкритого кримінального провадження затриманим оголошено про підозри у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Викриття правопорушників проводилося спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури.
Пресцентр СБ України.
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