На Хмельниччині СБУ викрила на хабарі посадовця Держпродспоживслужби

Хмельницька область 01-сер, 2019, 18:109 prov 30

Співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні неправомірної вигоди завідувача сектору реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець, за посередництва свого знайомого, вимагав від місцевого мешканця 26 тисяч гривень. За таку суму чиновник обіцяв зареєструвати саморобну сільгосптехніку під виглядом заводської з порушенням встановленого законодавством порядку.

Правоохоронці одночасно затримали зловмисників у двох райцентрах області після отримання посередником усієї суми хабаря.

У межах відкритого кримінального провадження затриманим оголошено про підозри у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Викриття правопорушників проводилося спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Пресцентр СБ України.