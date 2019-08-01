Рівне:

Надходження туристичного збору на Рівненщини зросли майже на 300 відсотків

Рівненська область 09-сер, 2019, 10:579 prov 161
Протягом семи місяців цього року туристичний збір поповнив місцеву скарбницю області на 503,8 тис. грн., це на 320 тис. грн., або на 274,4 %. більше, ніж торік.
Лідирує місцева громада міста Рівне, яка зібрала 241,4 тис. грн. туристичного збору.
Нагадаємо: з 1 січня 2019 року набули чинності новації щодо справляння туристичного збору. за новими правилами ставка туристичного збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) у розмірі до 0,5% для внутрішнього туризму та до 5% для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
Як зазначила заступник начальника Головного управління ДФС у Рівненській області Зоя Хоній, адекватні ставки туристичного збору, визначені рішеннями органів місцевого самоврядування, стануть суттєвим резервом для розвитку місцевих громад, створення сучасної інфраструктури та сервісу на Рівненщині.
ГУ ДФС у Рівненській області.
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