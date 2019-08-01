Рівне:

БЮДЖЕТНІ КОШТИ ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНІ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ НЕЕФЕКТИВНО

Рівненська область 09-сер, 2019, 10:589 prov 162
Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області провели державний фінансовий аудит бюджету Дубенського району за період з 01.01.2016 по 31.03.2019. За результатами аудиту виявлено порушень, втрат доходів та неефективного використання бюджетних коштів на понад 30 млн гривень.
Під час проведення аудиту встановлено, що 17,7 млн грн витрачено з районної скарбниці на надання вторинної медичної допомоги жителям районного центру, які не компенсовано з бюджету міста Дубно. Одночасно з районного бюджету спрямовувалися кошти на видатки, які не є першочерговими, пов’язані з утриманням установ, що фінансуються з державного бюджету, на загальну суму 2,5 млн гривень.
Окрім того, аудитори Рівненщини виявили, що при незабезпеченні видатків на оплату праці, залишки коштів освітньої субвенції на суму 1,8 млн грн використовувало районне керівництво не на оплату праці педагогічних працівників, а на матеріально-технічне забезпечення. Здійснювався недостатній контроль за надходженням плати за оренду водних об’єктів за чинними договорами оренди земельних ділянок тощо.
Прес-служба
Управління Західного офісу
Держаудитслужби в Рівненській області.
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