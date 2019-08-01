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Все о каминах

Тетасе 12-сер, 2019, 12:569 prov 2
Трудно забыть вечер, проведённый с друзьями и родными у камина. Потрескивают дрова, тепло от огня согревает не только озябшее тело, но и душу, жаждущую тепла от понимания и общения. Конечно для наших трескучих морозов зимой тепла получаемого от камина недостаточно. А вот в сырую осеннюю погоду просто невозможно найти обогрев помещения, который бы мог соперничать с камином.
Не столько тепла, как от русской печки, но зато ощущаешь его просто мгновенно, сразу же после поджигания дров. Да и притом, поток воздуха, проходящий через топку, постоянно проветривает помещение. Но вот камины бывают разные и какой выбрать — решайте сами.

Все о каминахЗакрытые камины встроены в стены и строятся они только вместе с ними. Но такие топки камины не занимают лишнего пространства.
Есть ещё такая их разновидность как полуоткрытые, которые связаны со стенами. Их дымоходы могут быть в как в стене, так и пристроены к ней. Хоть и занимают больше места, но устраивать их можно и в обжитом доме.
Даже на середине помещения можно расположить открытые камины. Одесса, например, славится такими каминами. Их очень просто оборудовать, расположив на круглой или квадратной площади, на 30-40см приподняв над полом.
Дымосборник и дымоход просто подвешивается над ним. И тепло, и приятно разливается во все стороны. Оборудовать такие камины можно даже на воздухе: в саду, на террасе.
Угловые же камины предназначены для обогрева трёх смежных комнат. Облицованные натуральным камнем, они служат не только источником тепла, но и эстетическим дополнением к интерьеру, да ещё облицовка скрывает от глаз все технические подробности сооружения.

В последнее время набирают популярности электрические камины, где возможно совмещение отопления как электрического, так и печного. И это даёт возможность размещать их просто в городских квартирах. Зрительный эффект, простота ухода и сокращение расходов — это всё говорит в их пользу.

Если Вы и Ваши близкие хотите тепла, уюта и задушевности — не медлите. Фирмы-производители предлагают потребителям огромнейший ассортимент каминов, которые способны удовлетворить самый изысканный вкус клиента. Различные не только богатством убранства, мощностью, размерами и функциональными возможностями, но и ценой, камины устроят самого избалованного клиента. И, без сомнения, впишутся в любой интерьер.
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