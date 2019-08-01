На Житомирщині СБУ виявила схрон із військовими засобами ураження

У межах здійснення заходів із протидії незаконному обігу зброї співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією виявили на Житомирщині схованку із військовими засобами ураження.Схрон був облаштований у лісосмузі у декількох десятках метрів від паркану військової частини у Бердичеві. Зі схованки правоохоронці вилучили два «прикопані» ящики із двадцятьма гранатами Ф-1 та сімнадцятьма - РГД-5 із запалами до них.За інформацією спецслужби, боєприпаси вивезли військовослужбовці частини під час перебування у районі проведення операції Об’єднаних сил.Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення та осіб, причетних до облаштування схованки.Пресцентр СБ України.