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На Житомирщині СБУ виявила схрон із військовими засобами ураження

Житомирська область 17-сер, 2019, 13:179 prov 301
У межах здійснення заходів із протидії незаконному обігу зброї співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією виявили на Житомирщині схованку із військовими засобами ураження.
На Житомирщині СБУ виявила схрон із військовими засобами ураження

Схрон був облаштований у лісосмузі у декількох десятках метрів від паркану військової частини у Бердичеві. Зі схованки правоохоронці вилучили два «прикопані» ящики із двадцятьма гранатами Ф-1 та сімнадцятьма - РГД-5 із запалами до них.
За інформацією спецслужби, боєприпаси вивезли військовослужбовці частини під час перебування у районі проведення операції Об’єднаних сил.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення та осіб, причетних до облаштування схованки.

Пресцентр СБ України.
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