Аренда недвижимости по всему миру

Цены на недвижимость в Европе постоянно растут - на венчурных (высокорисковых) рынках рентабельность может составлять до 40% в год, на более спокойных - около 15-20. Недвижимость за рубежом https://hayatestate.com/spain- выгодное вложение средств, если всё правильно подсчитать. С другой стороны, зачастую необходимо бывает просто иметь дом, в котором можно жить несколько лет - и в этом случае нет смысла комбинировать, пытаясь понять, на какую именно недвижимость и где вырастут цены.
Если вам нужно просто место, чтобы жить за рубежом - воспользуйтесь услугами аренды, это зачастую намного выгоднее, чем покупка: к тому же вы гарантированно не потеряете свои средства, вам не придётся выплачивать большую сумму сразу и вам не нужно будет оплачивать капитальный ремонт здания.
Помните также про тот факт, что покупка недвижимости ещё не означает, что вас не выдворят из страны - бывали и такие юридические "сюрпризы". С другой стороны, арендуя дома, вы можете спокойно объездить весь мир и насладиться отдыхом во множестве стран. На наших глазах рождается новая культура людей, работающих через Интернет - фотографов, писателей, художников, музыкантов, программистов, рекламистов. Каждый может позволить себе снимать дом в той стране, где ему наиболее нравится. Для любителей античности и потрясающе дружелюбного местного населения идеально подойдёт Греция - страна "Иллиады" и «Одиссеи», и постоянного праздника. Покупать недвижимость здесь уже достаточно дорого, а вот арендовать - очень даже выгодно. Низкие налоги будут приятным дополнением к образу страны Средиземноморья. Франция, Италия, Испания, Германия - все эти страны в достаточной степени развиты, чтобы стать местом проживания тех, кто не мыслит свою жизнь без крупных городов. Культура и искусство стран развитой Европы отлично сочетаются с самыми разнообразными доступными увлечениями.
Недвижимость в Болгарии - отличный способ поселиться в Европе для тех, кто знает только русский язык. Мексика - для любителей жарких страстей, Индия - спокойной медитации, Япония - высоких технологий, Китай - необычной кухни. Для настоящих ценителей уединения и гармонии с природой, сопровождающейся поддержкой VIP-класса предлагаются в аренду целые острова в различных частях света. Как видите, если вы ищите место, где можно пожить в отпуске или спокойно отдохнуть несколько лет - вариантов просто море!