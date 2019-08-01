СБУ викрила на систематичних хабарях керівника митного посту на Івано-Франківщині

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили на систематичних хабарях начальника одного з митних постів Івано-Франківської митниці.Спецоперація із блокування протиправної діяльності проводилась спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, військовою прокуратурою Київського гарнізону та внутрішньою безпекою ДФС. Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав гроші від підприємців, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю.За різні суми неправомірної вигоди зловмисник обіцяв представникам комерційних структур безперешкодне розмитнення імпортних товарів, зокрема тканин. Правоохоронці затримали посадовця згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання чергового хабаря у розмірі дві з половиною тисячі доларів США.Раніше співробітники СБУ задокументували факт отримання митником двох тисяч американських доларів неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.Пресцентр СБ.