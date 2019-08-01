На Рівненщині власники елітних авто сплатили майже 1,8 млн. грн. транспортного податку

Рівненська область 21-сер, 2019, 09:119 prov 0

Як зазначили у Головному управлінні ДФС у Рівненській області, за січень-липень 2019 року до місцевих бюджетів області власники авто сплатили 1 млн. 782 тис. грн. транспортного податку.

Власники автомобілів – юридичні особи сплатили 1 млн. 099 тис. грн., відповідно фізичні особи поповнили місцеві скарбниці, сплативши 683,5 тис. грн. цього платежу.

Нагадуємо, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2019 – 1 млн. 564 тис. 875 грн.). Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тис. грн. за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування.

ГУ ДФС у Рівненській області.