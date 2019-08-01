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Покупка недвижимости

Тетасе 21-сер, 2019, 13:209 prov 305
Объект недвижимости в Египте - популярнейшее на сегодняшний день приобретение. Статистика говорит, что примерно половина застраивающихся в стране домов предлагает квартиры в своих новостройках англичанам, голландцам, немцам. Жители СНГ также успели оценить преимущества такого капиталовложения. Такая популярность говорит о "не вечной" доступности цен на недвижимость в городах Египта - Шарм Аль Шейхе, Хургаде и других.
Стойкий интерес инвесторов из экономически благополучных стран не возникает "на пустом месте". Прежде всего привлекателен растущий международный потенциал этой страны. Чаще всего покупатели рассматривают жилую площадь не только в качестве места отдыха, но и как объект для предоставления в аренду.
Приобрести недвижимости в этой стране выгодно и потому, что государство идёт навстречу зарубежным инвесторам. "Страна-курорт" заинтересована в таких операциях экономически; таким образом, купля-продажа домов - взаимно выгодная сделка между покупателем и правительством. Защищать права инвесторов - одна из задач государства, и оно выполняет эту задачу ответственно. Оперативно и без проблем помогут купить недвижимость тут: a-bti.com/poleznaya-informaciya.
Расходы на жилищно-коммунальные услуги и поддержание чистоты в квартире здесь минимальны. При этом, будучи сданной в аренду, недвижимость приносит постоянную прибыль. Дело в том, что туристы прибывают в эту страну не в течение одного или двух сезонов, а круглый год. При этом действующие гостиницы не в состоянии размещать и обслуживать всех желающих.
Кроме того, огромная часть приезжих предпочитают не отель, а жильё "под ключ". Благодаря этим факторам недвижимость становится инструментом для бизнеса. Уже в течение первого года предоставления в аренду любая недвижимость в Египте (Шарм Аль Шейхе и других курортных зонах) приносит около трети от своей покупной стоимости. Мировые финансовые аналитики утверждают: на данный момент в мире есть государство, способное засчёт туризма сделать более чем выгодной любую свою недвижимость Египет Шарм Аль Шейх, Хургада и множество других курортов этой страны предоставляют и другую возможность выгодных сделок. Широко практикуется перепродажа квартир и целых жилых комплексов. Это не менее успешные операции: с течением времени дома в Египте растут в цене, и их перепродажа выгодна для владельцев. "Всё, что нужно для успешных сделок - это периодическое изучение цен сегодняшних и прогнозов цен завтрашних, - утверждают эксперты, - Владея этой информацией, можно выбрать наиболее удачный момент для продажи Вашей жилой площади". Эксперты единодушны в "прогнозе цен завтрашних": они будут расти.
Плюсы приобретения дома в Египте Выгоды работы с профессиональным посредником Выбор египетской недвижимости Советы по приобретению недвижимости в Египте.
В наши дни при покупке недвижимости в Шарм Аль Шейхе и других знаменитых египетских городах Вы не подвергнетесь бюрократическим "проволочкам". Процедура, требуемая для того, чтобы продать или приобрести недвижимость в Египте, не имеет аналогов по своей простоте.
Сегодня купить недвижимость в Египте способен каждый гражданин другого государства. Без каких-либо ограничений или обязательных условий покупателем становится любое физическое лицо. Для оформления такой покупки понадобится только заграничный паспорт.
Оформив договор о приобретении жилой площади, необходимо заверить его нотариально. Процедура эта элементарно проста. По её завершении контракт считается вступившим в силу и недвижимость становится собственностью нового владельца. Если же Вам необходимо подтвердить факт покупки жилой площади в этой стране, договор предъявляется судебным органам города Тур Синай (100 км от Шарм Аль Шейха), где расположено правительство Южного Синая. Регистрируется на сумму около 2000 египетских фунтов, которые входят в гонорар адвоката по регистрации собственности 1000 $ US.
Кроме того, целый ряд законодательно закреплённых актов направлен на соблюдение прав покупателя недвижимости в Египте - Шарм Аль Шейхе, Хургаде, Каире. Помимо лёгкой и прозрачной процедуры оформления Вашего приобретения правительство обеспечит владельцу недвижимости в Египте большой плюс - льготную систему налогообложения. Есть и "попутные" преимущества: например, это получение выгодного кредита на автотранспортное средство.
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